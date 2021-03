So weit bleibt also alles beim Alten beim Oster-Event in Die Siedler Online. Was ist denn neu? Nun, da müssen wir einen Blick auf die Belohnungen werfen. Zum einen gibt es zwei neue Spezialistinnen: die "Mütterliche Entdeckerin", die immer die vierfache Beutemenge von Schatz-, Raritäten- und Artefaktsuchen mitbringt, und General Sylvana, die 180 Einheiten anführt, doppelt so schnell reist und sich doppelt so schnell erholt wie andere Heerführer.

Neue Gebäude gibt es natürlich auch. Dazu gehört etwa die Statue der Liebenden, die einige Förderungen herstellt. Gleiches gilt für die Konzerthalle, deren Förderung "Musikschub" nicht nur das Rekrutierungstempo von normalen und Elitekasernen erhöht, sondern auch die Hintergrundmusik für eine Stunde austauscht. Außerdem erwarten euch die Hasenzucht, deren Häschen Zauberbohnen erzeugen, und das "Wundersame Frühlingswohnhaus", das voll ausgebaut Platz für 650 Siedler bietet.

Das Oster-Event in Siedler Online geht am 19. April in die Abschaltphase und endet am 26. April.

Quelle: Blue Byte