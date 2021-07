Wo wir gerade beim Thema Karten in World of Tanks sind: Nicht nur, dass die Map "Ruinberg" überarbeitet wird, damit ein Team dort nicht mehr stark bevorteilt ist, es gibt auch einen neuen Trainingsmodus namens "Geländekunde". Darin geht es eben darum, Kenntnisse über die Schlachtfelder zu gewinnen. Pro Karte gibt es vier Szenarien, in denen ihr gegen KI-Gegner kämpft. So lernt ihr die Umgebungen kennen, bevor ihr euch in Multiplayer-Schlachten in ihnen stürzt.

Zu guter Letzt liefert Update 1.14 für World of Tanks einen automatischen Modulverkauf für den Forschungsbildschirm sowie eine Anzeige für Modulabhängigkeiten. Fahrt ihr mit der Maus über ein Modul, werden andere Exemplare hervorgehoben, die ihr benötigt, um es einzubauen. Des Weiteren liefert Wargaming Änderungen an den persönlichen Aufträgen für Selbstfahrlafetten. All das könnt ihr nun im ersten öffentlichen Test ausprobieren, sofern ihr euch dafür angemeldet habt, was jedoch nur bis zum 4. Juli möglich war. Einen offiziellen Release-Termin hat das Update noch nicht.