Rise of Kingdoms ist ein kostenloses Echtzeit-Strategie-MMO, in dem du dein eigenes Kapitel der Weltgeschichte schreibst. Wähle eine von vielen historischen Zivilisationen wie Rom, China, Japan oder Ägypten und führe dein Volk vom bescheidenen Clan zum mächtigen Imperium. Entwickle deine Stadt durch die Zeitalter, von der Steinzeit bis ins Mittelalter, bilde schlagkräftige Armeen aus und rekrutiere legendäre Kommandanten der Geschichte, die deine Truppen in die Schlacht führen. Anders als in vielen Strategiespielen finden die Kämpfe in Echtzeit auf einer nahtlosen Weltkarte statt, in die du frei hinein- und herauszoomen kannst. So schickst du jederzeit Truppen los, änderst Marschrouten und startest Angriffe. Verbünde dich mit anderen Spielern in Allianzen, erobere Gebiete und kämpfe um den Thron deines Königreichs. Die Geschichte deiner Zivilisation beginnt jetzt!
Rise of Kingdoms
- Kostenloses Echtzeit-Strategie-MMO
- Über ein Dutzend historische Zivilisationen
- Legendäre Kommandanten wie Caesar und Jeanne d'Arc
- Nahtlose Weltkarte ohne Ladezeiten
- Tritt Allianzen bei und kämpfe um dein Königreich
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- Beschreibung
Rise of Kingdoms
Historische Zivilisationen - Wähle aus zahlreichen echten Zivilisationen, jede mit eigenen Gebäuden, besonderen Einheiten und Boni. Entwickle deine Stadt und führe sie durch die Zeitalter der Geschichte.
Legendäre Kommandanten - Rekrutiere berühmte Persönlichkeiten wie Julius Caesar, Jeanne d'Arc oder Sunzi. Jeder Kommandant hat eigene Talentbäume, mit denen du ihn an deine Strategie anpasst.
Echtzeit-Schlachten - Kämpfe auf einer riesigen, nahtlosen Weltkarte ohne Ladezeiten. Bewege deine Truppen frei, greife in laufende Kämpfe ein und beherrsche gemeinsam mit deiner Allianz das Königreich.
Free-to-Play - Rise of Kingdoms ist kostenlos spielbar. Du kannst jedoch Echtgeld ausgeben, um Bau, Forschung und Ausbildung zu beschleunigen oder zusätzliche Kommandanten und Gegenstände freizuschalten.
Lohnt sich Rise of Kingdoms?
Rise of Kingdoms gehört zu den beliebtesten mobilen Strategiespielen aller Zeiten, und das völlig zu Recht. Die Mischung aus Städtebau, historischen Zivilisationen und Echtzeit-Schlachten auf einer nahtlosen Weltkarte ist leicht zugänglich, bietet aber auch erfahrenen Spielern viel Tiefe. Teamwork spielt eine große Rolle, und die großen Kriege an der Seite deiner Allianz sind das eigentliche Highlight des Spiels. Wie bei den meisten Spielen dieser Art beschleunigt Echtgeld den Fortschritt deutlich, geduldige und gut organisierte Spieler kommen aber auch kostenlos sehr weit. Wenn du schon immer eine Zivilisation zu Größe führen wolltest, ist Rise of Kingdoms auf jeden Fall einen Versuch wert!