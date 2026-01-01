Historische Zivilisationen - Wähle aus zahlreichen echten Zivilisationen, jede mit eigenen Gebäuden, besonderen Einheiten und Boni. Entwickle deine Stadt und führe sie durch die Zeitalter der Geschichte.

Legendäre Kommandanten - Rekrutiere berühmte Persönlichkeiten wie Julius Caesar, Jeanne d'Arc oder Sunzi. Jeder Kommandant hat eigene Talentbäume, mit denen du ihn an deine Strategie anpasst.

Echtzeit-Schlachten - Kämpfe auf einer riesigen, nahtlosen Weltkarte ohne Ladezeiten. Bewege deine Truppen frei, greife in laufende Kämpfe ein und beherrsche gemeinsam mit deiner Allianz das Königreich.

Free-to-Play - Rise of Kingdoms ist kostenlos spielbar. Du kannst jedoch Echtgeld ausgeben, um Bau, Forschung und Ausbildung zu beschleunigen oder zusätzliche Kommandanten und Gegenstände freizuschalten.