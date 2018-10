Star Wars: The Old Republic ist zwar ein free-to-play MMO, in dem ihr die Hauptstory kostenlos spielen könnt, für Story-Erweiterungen müsst ihr allerdings zahlen – so auch für Shadow of Revan oder Rise of the Hutt Cartel. Beim Letzteren handelt es sich um die erste digitale Erweiterung, die ihr als Abonnenten zwar gratis erhaltet, als Spieler ohne besonderem Status jedoch 17 Euro berappen müsstet. Das Geld könnt ihr euch nun aber sparen.

Wie BioWare auf der offiziellen Webseite des Online-Spiels Star Wars: The Old Republic mitteilt, könnt ihr euch bis zum 2. November mit dem Code REVANSFATE die beiden genannten Story-Erweiterungen schnappen, ohne dafür zahlen zu müssen. Den Code gebt ihr auf der Webseite des Spiels ein und schon könnt ihr durchstarten. Rise of the Hutt Cartel ist für Spieler der Stufen 51 bis 55 gedacht, Shadow of Revan hingegen für jene auf den Stufen 56 bis 60.

Anlass für das Verschenken der Erweiterungen ist der Release klassischer KOTOR-Charaktere im Mobile Game Star Wars: Galaxy of Heroes. Unter anderem könnt ihr euch dort nun Bastila Shan, Jolee Bindo und Jedi-Ritter Revan erspielen!

Quelle: Offizielle Webseite