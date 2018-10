Das Halloween-Fest geht auch am Fantasy-Spiel Fiesta Online nicht vorbei. In vielen Titeln des Publishers gamigo wird derzeit das Gruselfest gefeiert – auch in der Welt des Rollenspiels herrscht ab morgen eine schaurig-schöne Stimmung.

Von morgen an bis zum 7. November stehen die Pforten zum „Geheimnisvollen Tempel“ offen. Wenn ihr euch hineintraut, werdet ihr im Tempel so einige Schätze ausfindig machen. Euer Weg wird euch zudem an den zahlreichen Süßigkeiten, die dort verborgen sind, sicher nicht vorbeiführen. Doch auch in Fiesta Online solltet ihr nicht alles in euch hineinschaufeln, was euch auf dem Teller präsentiert wird, denn die Süßigkeiten haben es in sich. Die Rede ist hier nicht von massenweise Kalorien oder gar Karies … wenn ihr die Leckereien verspeist, verwandelt ihr euch nämlich in ein grauenhaftes Monster! Doch das bringt so einige Vorteile mit sich, denn in Gestalt einer fiesen Kreatur dürft ihr ein Labyrinth betreten, in dem euch weitere Herausforderungen erwarten.

Daneben stehen euch in Fiesta Online bis zum 7. November weitere Halloween-Quests bereit, selbst dem Interface verpassen die Entwickler ein thematisch passendes Design.

Quelle: gamigo