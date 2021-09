Das Prinzip ist simpel: Es geht darum, euren Ruf zu erhöhen. Ihr startet mit 500 Rufpunkten. Besiegt ihr in Dark Orbit andere Spieler, steigt der Wert, werdet ihr selbst zu Weltraumschrott verarbeitet, sinkt er. Euer Ziel ist es, die höchste Rufpunktzahl auf eurem Server zu erreichen, um auf dem ersten Platz der entsprechenden Rangliste zu stehen. Es gibt aber auch noch eine zweite Rangliste, bei der es um den Ruf geht, den ihr pro Abschuss verdient.



Es gibt ein paar Dinge, die ihr beachten solltet. Da wäre zum einen, dass ihr für Abschüsse der immer wieder selben Spieler innerhalb kurzer Zeitspannen weniger Rufpunkte erhaltet. Es lohnt sich also nicht, euch die ganze Zeit auf einen Gegner zu konzentrieren, der euch nicht gewachsen ist.



Des Weiteren gibt es ein Rufbonussystem: Für die ersten zehn Spieler-Kills an jedem Tag erhaltet ihr mehr Rufpunkte, sofern es sich um zehn unterschiedliche Opfer handelt. Außerdem könnt ihr zu bestimmten Uhrzeiten von den sogenannten Feuerknalleffekten profitieren, wenn ihr in Dark Orbit ein passendes Schiff fliegt.



In der ersten Hälfte des Events, also bis zum 15. September, gibt es unter der Woche immer von 19 bis 21 Uhr Buffs für die Diminisher, Zephyr, Spectrum, Sentinel, Berserker und Mimesis. In diesen Zeiträumen sind die Ausweichfähigkeit sowie die Lebensenergie erhöht, während die Abklingzeit von Fähigkeiten kürzer ausfällt. Am Samstag und Sonntag gelten diese Effekte zusätzlich in der Zeit von 13 bis 15 Uhr. In Phase 2 vom 16. bis 22. September gibt es die gleichen Boni zu den gleichen Zeiten für größtenteils andere Schiffe: die Golitah, Golitah-X, V-Lightning, Tartarus, Retiarus, Solaris und Centurion. Nur die Berserker profitiert in beiden Phasen des "Galaktischen Kampfs" von den Feuerknalleffekten.



Eure ganzen PvP-Bemühungen bleiben selbstverständlich nicht unbelohnt. Selbst dann, wenn ihr es nicht auf die obersten Plätze von einer der beiden Ranglistens schafft, gibt es einiges für euch zum Abstauben. Zum einen gibt es Meilensteinbelohnungen, wenn ihr bestimmte Rufwerte erreicht. Die bestehen aus größeren Mengen UCB-100, SR-5 und IDB-125. Seid ihr im Besitz des Battle Pass von Dark Orbit, könnt ihr euch entsprechende Schlüssel verdienen und sie gegen allerlei Preise eintauschen oder mit ihnen Battle-Pass-Beute-Boxen öffnen.



Die besten Gewinne gibt es aber eben doch für gute Platzierungen in den Ranglisten. In beiden Fällen erhalten die Top-3-Spieler unter anderem ein neues Schiffsdesign ("Orcus Arios" oder "Orcus Neikos" sowie drei Monate Premiumspielzeit und allerlei Ressourcen. Die Erstplatzierten dürfen sich zudem über einen neuen Titel freuen ("Kosmischer Schlächter" beziehungsweise "Ehrenwerter Assassine").